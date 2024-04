SVENDITA TOTALE di eBay: il Redmi Pad SE 11" solo ora al PREZZO MINIMO

Con la Tech Week di eBay, ci sono alcune promozioni che non puoi proprio non prendere in considerazione. Una in particolare, che ha già attirato l’interesse di centinaia di clienti. Ancora per poco, puoi trovare il fantastico tablet Redmi Pad SE 11″ al prezzo migliore di sempre. Pagando 143,99 euro, lo ricevi a casa con la consegna gratuita in qualche giorno. E potrai godere di una scheda tecnica di livello assoluto, che si appoggia su 4 GB di RAM E 128 GB di storage. Disponibile nella colorazione Graphite Gray, deve essere tuo oggi stesso.

Redmi Pad SE 11″: qualità e garanzia in un tablet studiato per tutti

Con la garanzia di Xiaomi alle spalle, questo Redmi Pad SE 11″ è una delle soluzioni più efficienti in assoluto se hai bisogno di un nuovo tablet che sappia fornirti tutti i vantaggi del caso. Senza dover necessariamente spendere un capitale per averlo a casa. Bellissimo da vedere con le sue linee semplici ed eleganti, balza subito all’occhio il suo schermo da 11 pollici. Studiato per avere una risoluzione totale di 1920×1200 pixel, con colori più intensi e un contrasto che renderà le tue sessioni impressionanti. I tuoi occhi non saranno mai affaticati, grazie alla protezione dalla luce blu e agli strumenti extra offerti dal sistema operativo Android.

Per le memorie, come anticipato, ci sono ben 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Così che potrai avere sempre il massimo della fluidità tra le mani, salvando tutto ciò di cui hai bisogno. Che sia per lavoro o per svago. E se ti preoccupano le sue dimensioni per portarlo con te in ufficio, allora sappi che il peso totale è di soli 830g. Perfetto per essere messo nello zaino o in borsa.

Fallo tuo immediatamente, la promo scadrà non appena le scorte saranno finite.

