Xiaomi Redmi Pad Pro, da oggi disponibile il nuovo tablet con tastiera e penna

Da oggi disponibile sul sito ufficiale Xiaomi il nuovo tablet medio gamma del colosso cinese Redmi Pad Pro. Ma medio è solo il prezzo, vista la dotazione tecnologica di tutto rispetto. E’ quello che si può definire un campione del rapporto qualità prezzo, dal costo tutto sommato accessibile e con una spiccata propensione all’intrattenimento, e che sembra capace di impensierire, grazie al suo prezzo più basso, i due protagonisti del settore, ovvero iPad 10 di Apple e i Galaxy Tab S9 FE di Samsung.

Tablet tutto fare da 12 pollici

Redmi Pad Pro vanta un ampio display da 12,1 pollici con una risoluzione 2.5K che offre immagini dettagliate e vivide. Il refresh rate di 144Hz garantisce un’esperienza fluida e reattiva, perfetta per lo streaming video, il gaming e la navigazione web. Inoltre, il display è dotato della tecnologia Dolby Vision, che assicura colori vivaci e neri profondi per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Anche sul versante audio Redmi Pad Pro non delude affatto: ben quattro altoparlanti stereo integrati con Dolby Atmos. Inutile dire che l’esperienza di visione e di ascolto è ai massimi livelli.

Sotto il cofano, Redmi Pad Pro monta il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Questo chip garantisce prestazioni elevate e un basso consumo energetico, permettendo al tablet di gestire senza problemi anche le attività più impegnative, come il multitasking o l’editing di foto e video. A seconda poi del modello troviamo 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di spazio d’archiviazione UFS 2.2. Il tutto mosso da una batteria da 10000mAh e una ricarica rapida fino a 33W.

A livello di sistema operativo Redmi Pad Pro troviamo Android 14 con HyperOS, personalizzazione decisamente funzionale con grande focus su prestazioni, ecosistema e intelligenza artificiale.

Redmi Pad Pro è disponibile da oggi in due versioni e tre colori (Graphite Gray, Mint Green e Ocean Blue) con dotazioni, prezzo e accessori in bundle differenti:

6 GB di RAM e 128 GB spazio d’archiviazione con un prezzo di 329,90 euro

con un prezzo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione con un prezzo di 369,90 euro

Entrambe le versioni, da oggi sino all’11 giugno, verranno vendute in bundle con due accessori. Chi compra la versione da 6 giga avrà in omaggio la cover (39,90 euro). Chi invece comprerà la versione 8 giga avrà in omaggio Redmi Smart Keyboard (99,90 euro) e Redmi Smart Pen (79,90 euro). Smart Keyboard e Smart Pen arrivano per la prima volta nella linea tablet Redmi, e lo fanno con prestazioni elevate capaci di rendere Redmi Pad Pro molto di più di un ottimo tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.