Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: nuovi render lo mostrano in dettaglio

I nuovi tablet di Samsung, Galaxy Tab S10, S10+ e S10 Ultra, sono attesi per il grande evento Unpacked di Parigi del 10 luglio. Data ufficiosa, che sta per diventare ufficiale a tutti gli effetti. Ma per chi non vuole aspettare fino al 10 luglio, ecco un’anticipazione esclusiva: in rete sono già circolate immagini e render che mostrano il design del modello top di gamma, il Galaxy Tab S10 Ultra. Che non mostra grandi differenze in termini prettamente estetici rispetto al modello Premium dello scorso anno.

Immagini

Le dimensioni saranno praticamente identiche, con misure di 326,4 x 208,6 x 5,45 mm. L’unica differenza dovrebbe essere lo spessore, che dovrebbe ridursi di 0,5 mm nel Tab S10 Ultra, rendendolo il tablet Samsung più sottile di sempre. Le vere differenze tra la nuova serie S10 e quello dello scorso anno si gioca ovviamente a livello di specifiche, e non potrebbe essere altrimenti. Il cuore di Galaxy Tab S10+ dovrebbe essere il chip MediaTek di fascia alta Dimensity 9300+,mentre per la versione Super Premium Ultra c’è in ballo l’utilizzo dei SoC Qualcomm, quale però a tutto da vedere, non essendoci ancora informazioni certo riguardo la scelta tra Snapdragon 8 Gen 4 e il nuovo Snapdragon X Elite, il chip che abbiamo visto essere utilizzato dai nuovi Surface di Microsoft tutti votati all’intelligenza artificiale di Copilot, che pare essere più veloce della serie M3 di Apple.

Luglio è sempre più vicino, oltre a conoscere Samsung Galaxy Tab S10, avremo finalmente la possibilità di vedere i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, protagonisti di una serie di rumour e voci di corridoio nelle ultime settimane.