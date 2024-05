Microsoft presenta i nuovi Surface Pro e Laptop di Microsoft con Snapdragon X e tanta IA

Ieri Microsoft ha presentato la sua nuova linea di Surface, l’accoppiata ibrido tablet laptop e tablet che tanto successo hanno avuto nel corso degli ultimi anni, capaci di sfidare a viso aperto il dominatore assoluto di questa nicchia di mercato, MacBook Air e iPad Pro. Due i modelli presentati ieri, Surface Pro e Surface Laptop, alfieri entrambi della rivoluzione Microsoft in ambito intelligenza artificiale, chiamata Copilot+ PC, che sarà integrata al massimo all’interno di questi dispositivi tramite Windows 11, dalle notifiche ad Esplora File, passando per la ricerca nelle note, senza dimenticare che potrà essere utile anche in ambito gaming.

Sotto la superficie tanta sostanza

Due i modelli quindi presentati ieri: Surface Laptop e Surface Pro. Surface Laptop è un laptop vero e proprio, ha linee più morbide ed è più sottile del predecessore, la sua CPU è la Snapdragon X, che affianca un NPU che gestisce tutte le funzioni dell’intelligenza artificiale. La potenza bruta della CPU rende il nuovo Surface Laptop più veloce dell’86% di Surface Laptop 5. Microsoft tiene poi a sottolineare che Surface Laptop è anche più veloce di MacBook Air, suo diretto concorrente.

Diversi i colori e diversi i tagli, da 13,8 a 15 pollici touch. Prezzi a partire da 1229 euro sino a 2529 euro, a seconda ovviamente delle specifiche, con i modelli più costosi che includono la CPU Snapdragon X Elite al posto della Plus. Surface Pro, tablet ibrido, avrà un pannello 13 pollici HDR Oled sui modelli top di gamma e anch’esso una CPU Snapdragon X, Plus o Elite a seconda della fascia di prezzo.

Benché più simile al suo predecessore rispetto al precedente modello rispetto a Surface Laptop ha alcune feature in più. Come a nuova tastiera cover, Flex Keyboard, che può funzionare anche se non è agganciata al dispositivo, cosa questa che dona molta più flessibilità al dispositivo, e un nuovo parco camere più prestante, con quella principale che supporta la registrazione fino a 4K.