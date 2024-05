Microsoft Surface con Snapdragon X più veloce di MacBook Air M3

Durante la recentissima presentazione dei suoi nuovi dispositivi Surface Laptop e Surface Pro Microsoft aveva orgogliosamente annunciato che i propri dispositivi fossero più veloci di MacBook Air M3, loro diretto concorrente. In molti hanno pensato fosse il solito stunt di marketing in sede di keynote, si è parlato di un 50% in termini di prestazioni costanti. Invece è tutto vero: i benchmark certificano prestazioni più elevate dei prodotti Microsoft grazie all’adozione dei chip Snapdragon X.

Snapdragon X: più veloce e prestante in tutto

Durante l’evento di presentazione della nuova linea Surface e CoPilot, Microsoft ha mostrato i risultati di alcuni benchmark eseguiti con Geekbench e Cinebench, evidenziando le prestazioni elevate dei dispositivi.

Un altro aspetto chiave messo in luce è stata l’ampia compatibilità con le applicazioni esistenti, grazie al nuovo emulatore Prism. Secondo Microsoft, Prism è in grado di offrire un’efficienza paragonabile a Rosetta 2 di Apple, garantendo agli utenti di eseguire senza problemi software non nativamente compatibili con Windows.

Tom Warren di The Verge ha assistito a questi test, che hanno effettivamente riportato prestazioni più elevate dei dispositivi Microsoft. Il test ha messo in competizione MacBook Air‌ da 15 pollici con CPU a 8 core e GPU a 10 core e Surface Pro e altri PC con integrazione Copilot+ con processori a 12 e 10 core. Il risultato nettamente a favore della linea Surface: 58% in più in prestazioni multithread su benchmark Cinebench.

Prestazioni superiori anche a livello di durata della batteria, anche se più sfumate utilizzando uno script atto a simulare la navigazione web. Su PC Surface Copilot Plus la batteria è arrivata a 0 dopo 16 ore e 56 minuti, mentre su MacBook Air‌ ha impiegato 15 ore e 25 minuti. Tutto l’opposto della vecchia generazione Surface basato su Intel del 2022, che ha impiegato poco più di otto ore per spegnersi.

Nei test di riproduzione video, il Surface Copilot Plus ha superato il MacBook Air M3, con una durata di oltre 20 ore rispetto alle 17 ore e 45 minuti del MacBook. In confronto, il Surface Laptop 5 si è fermato a 12 ore e 30 minuti.