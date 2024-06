Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6: i prototipi confermano il nuovo design

Manca poco al prossimo evento Unpacked di luglio dove vedremo tutte le novità Samsung che arriveranno nei mesi a venire, giorno dopo giorno, voci di corridoio dopo voci di corridoio, leak e rumour, sappiamo praticamente tutto dei due dispositivi che saranno sicuri protagonisti della conferenza di luglio: Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6 . Quando sembrava non esserci più spazio per altre gole profonde, ecco arrivare scatti inediti dei prototipi, dei veri e propri dummy, dei due dispositivi.

Grazie a Sonny Dickson possiamo vedere immagini concrete dei due telefoni sotto forma di dispositivi, apprezzando il nuovo stile “massiccio", per non usare il termine boxy, che forse rende meglio l’idea e anche la piegatura centrale, croce e delizia di ogni tipo di pieghevole.

Il nuovo Galaxy Z Fold 6 si presenta con un look più squadrato ed elegante, ispirandosi al Galaxy S24 Ultra. Rispetto al Fold 5, gli angoli degli schermi interno ed esterno sono decisamente più netti, le linee danno l’impressione di essere più decise.

Oltre al design rivisto, Galaxy Z Fold 6 è leggermente più corto e largo del modello precedente. Sul retro troviamo sempre la tripla fotocamera, mentre il lettore di impronte digitali è a destra della cornice. Nonostante le modifiche estetiche, entrambi i dispositivi dovrebbero risultare leggermente più sottili e leggeri rispetto a Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Guardando i prototipi possiamo notare un paio altre differenze con i vecchi modelli. Il dispositivo nero ha il logo stampato e non inciso. Questa cosa potrebbe far storcere il naso ai più esigenti visto che si tratta di dispositivi Premium che costano oltre 1000 euro. Inoltre, per quanto ci è dato osservare, sembra che la cerniera, al meno per quello che riguarda Galaxy Z Fold 6 sia un filo più lontana rispetto allo schermo principale del telefono.

Prototipi o dummy che siano, queste foto ci dicono bene come saranno i due Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6. Manca poco e poi li vedremo nella loro interezza senza passare per foto rubate e voci di corridoio sussurrate nell’ombra.

