Apple iPad 10,9": lo sconto è esagerato, il prezzo crolla di oltre 200 euro!

L’offerta di oggi Amazon, lato Apple, è davvero esagerata, assolutamente da non sottovalutare! Possiamo portarci a casa un iPad di decima generazione (2022) 10,9 pollici con un clamorosissimo sconto del 36%, per un taglio netto di 210 euro! Un tablet non “invecchia” rapidamente come uno smartphone, non c’è la corsa alle specifiche e alla dotazione tecnologica dettata dal marketing, se poi il dispositivo in questione è Apple, che come da tradizione garantisce anni di supporto software e soprattutto una stabilità e fluidità senza paragoni anche dopo averlo caricato di app e schifezze varie, è facile capire quindi come questa offerta Amazon di oggi sia davvero eccezionale! Ripetiamo: MENO 210 euro! 379 euro invece di 579 euro!

Tablet eccezionale

Apple iPad WiFi è un classico dispositivo Made in Cupertino, eccezionale da qualunque lato lo si guardi. I materiali costruttivi sono di pregio, lo schermo è lo strepitoso Liquid Retina da 10,9″ dotato di tecnologia True Tone che restituisce colori brillanti, vivaci e una luminosità elevatissima. Utilizzare Apple iPad in piena luce non è un problema!

Essendo un tablet molto potente, dotato di un processore A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che beneficia dell’ottimizzazione estrema Apple, tutte le app girano alla grande, senza tentennamenti e lag. In tal senso, tutta questa potenza non serve solo per far girare bene i giochi più esuberanti, ma permette ad Apple iPad di essere utilizzato con grande efficienza anche da chi lo userà non solo come dispositivo casalingo tutto fare.

Apple iPad può quindi fare le veci di un laptop essendo compatibile con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio: a tutto vantaggio non solo dell’efficienza lavorativa, ma anche della comodità e versatilità in mobilità.

Anche lato imaging Apple iPad si comporta decisamente bene, essendo dotato di due fotocamere da 12mp, con quella posteriore capace di girare video in 4K!

Dovete comprare un tablet e non sapete quale? Apple Ipad è la risposta! Solo oggi potete comprarlo con uno sconto maxi di 210 euro! 379 euro invece di 579 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.