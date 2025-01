Apple iPad 2021 in doppio sconto su eBay: risparmi più di 100€

Hai bisogno di un tablet funzionale adatto sia ai tuoi progetti professionali che all’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo bomba! Si tratta dell’Apple iPad 2021, oggi disponibile su eBay a soli 294 euro grazie ad uno sconto del 23% ed ulteriore ribasso di 15 euro da sfruttare applicando il codice PSPRGEN25 al momento dell’ordine.

Grazie a questo doppio sconto potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente è davvero unica!

Apple iPad 2021: tutte le caratteristiche tecniche del tablet

L’Apple iPad 2021 è uno dei tablet più ricercati sul mercato, ed oggi è disponibile su eBay con un doppio sconto eccezionale.

Si contraddistingue per il suo potente chip A13 Bionic che garantisce performance eccezionali in qualsiasi campo, permettendoti di effettuare tutto in modo fluido ed efficiente.

Questo modello è dotato di un enorme display Retina da 10,2 pollici con True Tone che offre una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta dal sole, così da godere sempre di immagini dalle tonalità brillanti e i dettagli minuziosi.

Il sistema di fotocamere non è da meno e garantisce risultati da vero professionista: nello specifico hai a disposizione una fotocamera posteriore da 8 MP con grandangolo e una fotocamera frontale da 12 MP con ultra-grandangolo e inquadratua automatica.

Per finire, la batteria assicura un’autonomia di un’intera giornata mentre la memoria interna da 64 GB permette di archiviare in modo sicuro qualsiasi tipologia di file.

Oggi l’Apple iPad 2021 è disponibile su eBay a soli 294 euro grazie ad uno sconto del 23% ed ulteriore ribasso di 15 euro da sfruttare applicando il codice PSPRGEN25 al momento dell’ordine. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente è davvero unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.