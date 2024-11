Apple iPad 2022: applica il coupon eBay ed è tuo con una spesa minima

Uno dei tablet più ricercati in assoluto sul mercato oggi è disponibile ad un prezzo davvero minimo! Parliamo dell’Apple iPad 2022, al momento acquistabile su eBay a soli 332 euro con uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo NOVEMBRE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è valida ancora per pochissimi giorni.

Le caratteristiche tecniche dell’Apple iPad 2022

L’Apple iPad 2022 è un piccolo gioiellino tech ricercatissimo sul mercato per le sue specifiche tecniche all’avanguardia e super efficienti.

In primis è dotato dell’innovativo chip A14 Bionic che garantisce performance sempre impeccabili per quanto riguarda qualsiasi operazione tu stia svolgendo, sia per quanto riguarda il lavoro che l’intrattenimento quotidiano. Inoltre dispone di iPadOS che lo rende ancora più versatile: ad esempio potrai usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto.

Questo modello vanta uno splendido display Liquid Retina da 10,9 pollici che offre immagini super brillanti dai particolari minuziosi, quindi è perfetto per guardare film o sbizzarrirti con i tuoi videogiochi preferiti. In più, la tecnologia True Tone regola la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce così da non affaticare gli occhi anche dopo ore di utilizzo.

Anche il sistema di fotocamere è impeccabile: in particolare è dotato di una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, e una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo.

