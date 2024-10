Apple iPad 2022 in svendita con il codice promozionale di eBay

Oggi su eBay è possibile acquistare uno dei tablet più ricercati in assoluto ad un prezzo minimo! Parliamo ovviamente dell’Apple iPad 2022, disponibile a soli 325 euro grazie ad uno sconto del 5% sfruttando il codice promo OTTOBREMENO5 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPad 2022: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità del tablet

L’Apple iPad 2022 è un vero e proprio concentrato di potenza, perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

In primis la potenza del chip A14 Bionic permette di effettuare tutto ciò che vuoi in maniera più fluida ed efficiente che mai. Inoltre, grazie ad iPadOS puoi usare più app alla volta, mentre con l’Apple Pencil è possibile scrivere a mano nei campi di testo e ritoccare e condividere foto.

Un’altra specifica importante del dispositivo è il suo splendido display Liquid Retina che offre immagini impeccabile e realistiche, e che quindi risulta perfetto per guardare film, prendere appunti o disegnare ciò che vuoi. In più vanta la tecnologia True Tone che regola la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce così da non affaticare gli occhi sia di giorno che nelle ore serali.

Questo modello si caratterizza anche per una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica, oltre ad una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo perfetta per scattare foto o girare video 4K.

