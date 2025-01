Apple iPad 2024: con il codice promo è tuo ad una spesa minima

È uno dei tablet più ricercati in assoluto sul mercato ed oggi può essere tuo con una spesa minima! Parliamo dell’Apple iPad 2024, al momento disponibile su eBay a soli 333 euro con uno sconto di 15 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRGEN25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento in tre piccole rate a tasso zero con Klarna al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è in scadenza tra pochissimi giorni!

Apple iPad 2024: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad 2024 è un tablet super versatile e leggerissimo, perfetto sia da portare a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Si contraddistingue per il potente chip A14 Bionic grazie al quale è possibile svolgere qualsiasi tipo di operazione in maniera sempre ottimale. Inoltre, grazie ad una RAM da 4 GB ed una memoria interna da 64 GB, potrai conservare qualsiasi tipologia di file ed averlo sempre a portata di mano in caso di ogni evenienza.

Un’altra specifica importante è la sua fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo che permette di realizzare foto e video in maniera impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna. Allo stesso tempo, la fotocamera frontale orizzontale ti permette di effettuare selfie e videochiamate più realistiche che mai ogni volta che vuoi.

Anche la batteria non è da meno tanto che potrai utilizzare il tablet anche in modo intensivo per una giornata intera senza nessuna preoccupazione.

