Apple iPad Air 2024 con chip M2 a mini prezzo con il coupon natalizio di eBay

Su eBay sono scattati degli ottimi sconti in vista dell’arrivo del Natale! Oggi puoi acquistare l’Apple iPad Air 2024 con chip M2 a soli 549 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo REGALI24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero conveniente, non fartela scappare!

Apple iPad Air 2024 con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad Air 2024 con chip M2 è un vero e proprio portento della tecnologia e, grazie al coupon speciale di eBay, puoi portarlo a casa ad un prezzo super conveniente.

Innanzitutto dispone di uno spettacolare display Liquid Retina da 11 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile con immagini dai colori brillanti e i dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole. In più, vanta il potentissimo chip M2 che offre performanche superlative, così da poter effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera fluida ed efficiente.

La connettività non è da meno grazie al Wi-Fi 6E ultra rapido per ti regala una connessione velocissima e sempre stabile ovunque tu sia. Allo stesso tempo, è dotato di un sistema di fotocamere evoluto che poter sbizzarrirti con foto e videochiamate perfette: nello specifico hai a disposizione una fotocamera frontale orizzontale da 12MP e una fotocamera posteriore da 12MP.

Per finire, la sua memoria interna da 128 GB è davvero estesa così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file in maniera rapida e sicura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.