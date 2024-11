Apple iPad Air a 140€ in meno: ultimissimi a disposizione su Amazon

Ti presentiamo uno dei tablet più all’avanguardia sul mercato, e che oggi puoi acquistare ad un prezzo scontatissimo! Si tratta ovviamente dell’Apple iPad Air, al momento disponibile su Amazon a soli 999 euro con uno sconto conveniente del 12%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni e sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Apple iPad Air: funzionalità e caratteristiche tecniche

L’Apple iPad Air è un vero e proprio concentrato di potenza che ti stupirà per le sue numerose specifiche tecniche all’avanguardia.

In primis la CPU nel chip M4 può arrivare fino a 10 core, mentre la GPU 10 core ti dà performance grafiche ultraveloci. Questo si traduce in prestazioni impeccabili in qualsiasi settore così da poter effettuare qualsiasi operazione in maniera più efficiente e fluida che mai.

Un’altra specifica davvero interessante è il suo splendido display Liquid Retina con tecnologie evolute come il True Tone, un’ampia gamma cromatica P3 e una riflettanza ridotta al minimo: in questo modo potrai godere di immagini realistiche dai colori brillanti e i particolari minuziosi in qualsiasi ambiente tu sia.

Anche la connettività è sempre assicurata con il Wi Fi 6E, che garantisce una linea internet stabile e fluida, e le reti 5G ultraveloci per rimanere in contatto col mondo quando sei fuori casa.

