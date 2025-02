Apple iPhone 13: con la super offerta eBay risparmi 240€ (-33%)

Ti presentiamo uno degli smartphone più venduti in assoluto, adatto a qualsiasi tipologia di esigenza ed utente. Si tratta dell’Apple iPhone 13, oggi disponibile su eBay a soli 488 euro con un super sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 240 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole e comode rate a tasso zero con Klarna al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero più unica che rara!

Apple iPhone 13: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 13 è uno degli smartphone Apple più ricercati in assoluto, ed oggi può essere tuo con una spesa minima grazie ad una mega offerta eBay.

In primis, è dotato dell’innovativo chip A15 Bionic che offre performance eccellenti in tutti i settori, così da garantire operazioni sempre efficienti e fluide in qualsiasi momento. In più, ha una memoria interna da 128 GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto in maniera sicura e veloce.

Allo stesso tempo, lo smartphone vanta un display OLED da 6.1 pollici che offre immagini super realistiche dai colori vividi e i dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna, così da poterti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti e vivere l’azione come se fossi presente in prima persona.

Un’altra specifica importante è il suo sistema a doppia fotocamera con il quale potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video con una risoluzione elevatissima anche nelle ore notturne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.