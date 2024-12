Apple iPhone 14: RIBASSO SHOCK di 165€ per l'ultimo giorno di Black Friday

L’Apple iPhone 14 da 128 GB è uno dei protagonisti indiscussi del Black Friday 2024, ora disponibile a un prezzo incredibile di 595€, con un imperdibile sconto del 22%.

Grazie a questa promozione esclusiva, risparmierai ben 164€ sul prezzo originale. Ma attenzione, questa offerta è valida solo fino a mezzanotte e le scorte potrebbero terminare rapidamente!

Solo il meglio per questo iPhone top di gamma

Questo modello rappresenta il meglio della tecnologia Apple, con funzionalità avanzate che lo rendono il compagno ideale per lavoro, intrattenimento e fotografia. La capacità di archiviazione di 128 GB ti consente di conservare senza pensieri foto, video, app e file, offrendoti tutto lo spazio necessario per la tua creatività. Dotato del potente chip A15 Bionic, l’iPhone 14 offre prestazioni fluide e veloci, ideali per le tue attività quotidiane o per il gaming. Il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, basato sulla tecnologia OLED, garantisce colori vividi e dettagli sorprendenti, perfetti per goderti contenuti multimediali o per scatti fotografici indimenticabili.

Se ami immortalare momenti speciali, l’iPhone 14 è la scelta giusta. Con una doppia fotocamera da 12 MP, sia frontale che principale, catturerai immagini straordinarie e video in alta definizione. La modalità notturna e le funzioni di ottimizzazione automatica garantiscono risultati professionali in ogni condizione di luce.

Non lasciarti sfuggire questa occasione irripetibile. Aggiungi ora l’iPhone 14 al carrello e fai un upgrade alla tua esperienza tecnologica prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.