Apple iPhone 15: approfitta dell'offerta bomba Amazon per risparmiare 150€

Sogni uno smartphone di ultima generazione con cui poter sia lavorare che divertirti ogni volta che vuoi? Allora punta tutto sull’innovativo Apple iPhone 15, oggi disponibile su Amazon a soli 729 euro con un super sconto del 17%.

In questo modo potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è uno degli smartphone più ricercati sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima.

Questo modello vanta il chip ultraveloce A16 Bionic che permette di svolgere tutto al massimo dell’efficienza e della fluidità. Inoltre ha una memoria interna da 128 GB che garantisce uno spazio enorme per poter conservare qualsiasi file ed averlo a disposizione quando ne hai bisogno.

Un’altra specifica di spicco è il suo enorme display Super Retina XDR da 6,1 pollici che risulta essere super luminoso garantendo una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna. In più il dispositivo si caratterizza per un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, oltre ad essere a prova di schizzi, gocce e polvere.

Il sistema evoluto di fotocamere non è da meno, con quella principale da 48MP che è in grado di realizzare foto e video ad altissima risoluzione, così da darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate anche nelle ore più buie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.