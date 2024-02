Apple iPhone 15 Pro Titanio nero: il più POTENTE Melafonino crolla su Amazon (-17%)

L’Apple iPhone 15 Pro è il dispositivo perfetto per coloro che cercano prestazioni elevate, un design elegante e una fotocamera professionale. Con un telaio in titanio di grado aerospaziale e vetro posteriore opaco, è estremamente resistente agli urti e alla polvere. Inoltre, la parte anteriore in Ceramic Shield offre una protezione ancora maggiore contro i graffi e le cadute accidentali.

Insomma, una potenza che, se sei interessato al suo acquisto, ti consigliamo di accaparrarti immediatamente su Amazon seguendo questo link per comprarlo nel taglio da 128GB scontato del 17% a soli 1.029€, spedizioni via Prime incluse.

iPhone 15 Pro (128GB), compralo subito su Amazon

Il cuore pulsante di iPhone 15 Pro è il chip A17 Pro, estremamente potente ed efficiente, che garantisce prestazioni al top e una durata della batteria eccezionale. La GPU di classe Pro offre un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente, mentre i sette obiettivi professionali consentono di catturare foto ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli nitidi.

Con la fotocamera principale da 48MP e il teleobiettivo 3x, puoi scattare foto incredibili con un ingrandimento ancora maggiore, ottenendo primi piani nitidi anche da lontano. In sintesi, l’iPhone 15 Pro è un concentrato di potenza, design e innovazione che soddisferà anche gli utenti più esigenti.

Il display Super Retina XDR da 6,1″ con tecnologia ProMotion offre un’esperienza visiva incredibile, con un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche fluide e dettagliate. La funzione Dynamic Island ti permette di visualizzare avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on assicura che le informazioni più importanti siano sempre visibili senza dover sbloccare il telefono.

L’iPhone 15 Pro Titanio Nero è certamente tra i più desiderati dagli appassionati di Melafonini. Prova ne è che ogni volta che, come oggi, è in sconto, va subito esaurito. Pertanto, se sei interessato al suo acquisto, fiondati immediatamente su Amazon per comprarlo scontato del 17% a soli 1.029€, comprese le spedizioni veloci, rapide e sicure via Prime.

