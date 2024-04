Samsung S23: il prezzo crolla di botto col MENO 45 PER CENTO! MENO 431 euro!

Samsung S23 si presenta come il “piccolo” della serie Galaxy S23, ma non per questo è uno smartphone da sottovalutare! Le sue sono dimensioni “compatte” e maneggevoli, ma acchiude al suo interno una dotazione tecnologica da primo della classe che, anche ad un anno dalla sua uscita, gli permette di primeggiare anche rispetto a terminali che costano molto di più. Nasce nel 2023 come top di gamma e nel 2024 lo è ancora grazie alla scelta degli aggiornamenti a piccoli passi anno dopo anno che non lo hanno per nulla declassato, anzi! Di conseguenza il maxi sconto Amazon è un’occasione unica per portarsi a casa uno smartphone che garantirà prestazioni elevate davvero a lungo! Oggi possiamo acquistare Samsung S23 approfittando di un clamoroso MENO 45% che quasi dimezza il prezzo di listino: da 954,38 euro crolla sino a fermarsi a 522,99 euro! Un risparmio netto di ben 431,39 euro!

Prestazioni al top

Il design di è elegante e minimalista, con linee morbide e un corpo in alluminio resistente. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici, con una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120Hz che restituisce colori vividi, neri profondi e un’ottima fluidità di immagine.

Il cuore di Samsung S23 è il processore Snapdragon 8 Gen 2, uno dei più potenti sul mercato. Scegliere una CPU di questo tipo certifica che ci troviamo di fronte ad un dispositivo Premium. La cosa non è scontata visto che il nuovo S24 monta la CPU Exynos, più economica e meno performante. La batteria da 3900mAh assicura un’autonomia di tutto rispetto, arrivando tranquillamente a fine giornata con un uso intenso.

Lato imaging Samsung S23 si conferma primo della classe. La fotocamera principale da 50MP scatta foto di ottima qualità in ogni condizione di luce, con colori brillanti ma realistici e dettagli nitidi. La modalità notturna è particolarmente efficace, permettendo di catturare immagini luminose e senza rumore anche in ambienti bui.

Samsung S23 è un’ottima scelta per chi cerca un telefono compatto, potente e versatile, soprattutto grazie al maxi sconto Amazon MENO 45% che quasi dimezza il prezzo di listino: da 954,38 euro a 522,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.