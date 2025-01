Apple iPhone 16: acquistalo oggi su Amazon e risparmi 130€

Uno degli ultimi smartphone della Apple oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato grazie ad una promozione speciale! Parliamo ovviamente dell’Apple iPhone 16, al momento disponibile a soli 851 euro con uno sconto super del 13%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere non puoi fartela scappare!

Apple iPhone 16: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 è un piccolo portento della tecnologia che si contraddistingue per una serie di specifice tecniche più innovative che mai.

La sua punta di diamante è il nuovissimo chip A18 che regala performance straordinarie in ogni ambito così da ottimizzare qualsiasi tipologia di operazione sia nel lavoro che per quanto riguarda l’intrattenimento quotidiano. Allo stesso tempo la batteria è potentissima e garantisce un’autonomia super estesa e fino a 22 ore di riproduzione video.

Un’altra caratteristica davvero speciale del dispositivo è il suo comparto fotografico di ultima generazione con la fotocamera Fusion da 48MP grazie alla quale puoi catturare splendide immagini ad alta risoluzione e zoomare al massimo sul soggetto per risultati da vero professionista.

Questo modello, inoltre, ha una memoria interna da 128 GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di contenuto e file per averlo sempre a portata di mano quando ne hai bisogno. Il design non è da meno con il robusto guscio in alluminio aerospaziale e la parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione.

