Apple iPhone 16 in offerta bomba su Amazon: oggi risparmi più di 100€

Il tuo vecchio smartphone è da sostituire? Abbiamo la soluzione adatta a te! Parliamo del nuovissimo Apple iPhone 16, oggi disponibile su Amazon a soli 1.001 euro grazie ad uno sconto del 10%.

In questo modo potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione grauita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tutte le caratterisitiche tecniche dell’Apple iPhone 16

L’Apple iPhone 16 è un vero gioiellino tech che soddisfa anche gli utenti più esigenti con le sue specifiche tecniche all’avanguardia.

Il suo fiore allocchiello è il chip A18 che fa un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15. In questo modo rende possibili funzioni di livello evoluto per foto e video, e gaming da console, mantenendo un’efficienza incredibile in ogni situazione.

Un’altra caratteristica importante è la sua pazzesca fotocamera Fusion da 48MP che permette di catturare splendide immagini ad alta risoluzione, con un teleobiettivo 2x di qualità ottica con il quale zoomare al massimo sul soggetto. Inoltre, grazie alla funzionalità di Controllo fotocamera, puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo: basta un attimo per cogliere l’inquadratura perfetta in qualsiasi luogo tu sia!

Per finire, questo modello ha un robusto guscio in alluminio aerospaziale con un display Super Retina XDR da 6,1″, mentre la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.