Apple iPhone 16 in offerta speciale: pochissimi a disposizione su eBay

Accaparrati uno degli ultimissimi smartphone lanciati sul mercato che oggi puoi acquistare ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Apple iPhone 16, al momento disponibile su eBay a soli 787 euro con uno sconto conveniente del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 16

L’Apple iPhone 16 è un gioiellino della tecnologia che riesce a soddisfare tutti gli utenti grazie ad una serie di specifiche innovative.

Il suo fiore all’occhiello è il nuovissimo chip A18 che fornisce performance all’avanguardia così da garantirti operazioni sempre ottimali e fluide in qualsiasi settore. Inoltre dispone di un’estesa memoria interna da 128 GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di contenuto e file, anche quello più pesanti.

Questo modello è dotato, anche, di un luminoso display da 6.1 pollici con Dinamic Island ed ampia gamma cromatica: in questo modo potrai godere di una visualizzazione sempre impeccabile con colori brillanti e dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Non è da meno il suo evoluto sistema a doppia fotocamera con stabilizzazione ottica dell’immagine e rivestimento dell’obiettivo in cristalli di zaffiro che assicura foto e video da vero professionista anche nelle ore notturne.

Per finire, la batteria è super potente e ti accompagna per più di una giornata, mentre la ricarica veloce permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

