Apple iPhone 16: oggi lo porti a casa con uno sconto di 130€

Se vuoi cambiare il tuo smartphone, ti consigliamo di provare uno degli ultimi arrivi sul mercato! Parliamo dell’Apple iPhone 16, oggi disponibile su Amazon a soli 849 euro con uno sconto conveniente del 13%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è davvero eccezionale, non fartela scappare!

Tutte le caratteristiche e le funzionalità dell’Appel iPhone 16

L’Apple iPhone 16 è un gioiellino tecnologico che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche davvero impressionanti.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il nuovissimo chip A18 che rende possibili funzioni per foto e video di livello evoluto e gaming da console, così da poter effettuare davvero ogni cosa in maniera più efficiente che mai. Il design non è da meno con il suo robusto guscio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che regala immagini impeccabili dai colori brillanti e i dettagli minuziosi.

Un’altra caratteristica importante è la sua fotocamera Fusion da 48MP con ultra-grandangolo migliorato e autofocus che permette di realizzare foto e video perfetti anche nelle ore notturne, così come se fossi un vero professionista.

Non è da meno la batteria super potente che offre un’autonomia elevatissima e fino a 22 ore di riproduzione video. In più, potrai sia ricaricarlo via USB-C che agganciare un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.

Oggi l’Apple iPhone 16 è disponibile su Amazon a soli 849 euro con uno sconto conveniente del 13%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è davvero eccezionale, non fartela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.