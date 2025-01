Apple iPhone 16 Pro: applica il codice promo eBay, è valido ancora per pochi giorni

Ecco l’ultimissimo iPhone lanciato sul mercato e che oggi è a diposizione in promo speciale! Parliamo, ovviamente, dell’Apple iPhone 16 Pro, al momento disponibile su eBay a soli 1.155 euro grazie ad uno sconto di 30 euro da sfruttare applicando il codice PSPRGEN25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta subito dell’offerta, i coupon sconto sono validi ancora per pochissimi giorni!

Apple iPhone 16 Pro: le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro è l’ultimo smartphone che la Apple ha lanciato sul mercato e si contraddistingue per specifiche tecniche stupefacenti.

Questo gioiellino vanta l’innovativo chip A18 Pro con un Neural Engine più rapido, una CPU e una GPU migliorate e una banda di memoria molto più ampia. In questo modo potrai godere di prestazioni ottimali in qualsiasi settore, svolgendo qualsiasi cosa in maniera velocissima ed impeccabile.

È dotato di un display Super Retina XDR più ampio da 6,3 pollici che garantisce immagini super brillanti dai colori vividi e i dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole. In più, la parte frontale del dispositivo è in Ceramic Shield di ultima generazione che risulta essere due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.

Un’altra caratteristica che ti lascerà a bocca aperta è la sua batteria potentissima che offre un’autonomia super estesa e fino a 27 ore di riproduzione video. In più puoi scegliere tra la ricarica via USB-C o un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.

