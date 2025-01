Apple iPhone 16 Pro Max a quasi 200€ in meno: offerta bomba su Amazon

Ecco l’ultimissimo arrivato in casa Apple che oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Apple iPhone 16 Pro Max, al momento disponibile su Amazon a soli 1.301 euro con un super sconto del 13%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è davvero irripetibile!

Apple iPhone 16 Pro Max: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro Max è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che vanta una serie di specifiche tecniche mai viste prima!

La sua punta di diamante è il chip A18 Pro che ottimizza qualsiasi tipologia di operazione, rendendo possibili funzioni evolute per foto e video, come il Controllo fotocamera, e fornisce prestazioni grafiche eccezionali per giochi AAA.

La batteria super potente non è da meno tanto da garantire un’efficienza energetica eccezionale per più di una giornata intera di energia e fino a 33 ore di riproduzione video. Inoltre è possibile ricaricare via USB-C o agganciare un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.

Allo stesso tempo potrai sbizzarrirti a scattare foto da capogiro con l’ultra grandangolo da 48MP che realizza foto macro incredibilmente dettagliate e vedute panoramiche spettacolari. Inoltre, grazie al teleobiettivo 5x, anche le foto da lontano sono ultranitide come delle vere e proprie piccole opere d’arte.

