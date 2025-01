Apple Mac mini con chip M4: il più potente di sempre al prezzo minimo storico

L’ultimo mini PC lanciato sul mercato da Apple oggi è a disposizione ad un prezzo mai visto prima! Si tratta dell’Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, oggi disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 693 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è davvero un’occasione più unica che rara!

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4: un concentrato di potenza

L’Apple Mac mini Computer desktop con chip M4 è un vero e proprio concentrato di potenza capace di rendere super efficiente la tua postazione di lavoro.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il potentissimo chip M4 che offre performance spettacolari e rende tutto immediato e fluido, garantendo performance eccezionali per qualsiasi tipologia di attività. In questo modo anche le app che usi di più, come Microsoft 365 e Adobe Creative Cloud, funzioneranno in maniera più veloce che mai ottimizzando i tuoi ritmi di lavoro.

La sua connettività non è da meno grazie ad una serie di porte a cui collegare qualsiasi dispositivo: nello specifico dispone di porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet sul retro e, per la prima volta, porte USB C e jack per cuffie davanti.

Dal punto di vista del design, il mini PC si contraddistingue per le sue dimensioni super compatte misurando soli 12,7 cm per lato, così da essere posizionato ovunque senza dare il minimo ingombro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.