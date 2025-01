Apple MacBook Air 2024 a 350€ in meno: offerta schock su Amazon

Il pc portatile che renderà la tua postazione di lavoro più efficiente che mai è qui ad un prezzo bomba! Si tratta dell’Apple MacBook Air 2024, oggi disponibile su Amazon a soli 999 euro con un mega sconto del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Apple MacBook Air 2024: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2024 è un portento della tecnologia che permette di ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro o di studio.

In primis, la potente CPU 8-core e la GPU fino a 10-core del chip M3 garantiscono performance sempre eccezionali permettendo di effettuare tutto in maniere veloce ed impeccabile. Inoltre, è dotato di un display Liquid Retina da 13,6″ che supporta un miliardo di colori e che offre immagini super brillanti dalle tonalità vivide e i dettagli minuziosi.

Questo modello è perfetto, tra l’altro, per lo smartworking in quanto permette di effettuare videochiamate più realistiche che mai con la videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale.

Allo stesso tempo, grazie ai suoi 16 GB di RAM e 256 GB di memoria del disco interno potrai archiviare qualsiasi contenuto e file in modo sicuro ed averlo sempre a portata di mano quando è necessario. Per finire, il pc è superleggero e spesso poco più di un centimetro quindi potrai portarlo dove vuoi nella massima comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.