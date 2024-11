Apple MacBook Air 2024: con il codice promo eBay è tuo ad una spesa minima

Hai bisogno di un nuovo pc portatile che ti garantisca le prestazioni giuste sia a lavoro che a casa? Allora non farti sfuggire la super promozione sull’Apple MacBook Air 2024, oggi disponibile su eBay a soli 889 euro con uno sconto di 40 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRNOV24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli a disposizione sono limitatissimi!

Apple MacBook Air 2024: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2024 è un vero e proprio portento della tecnologia, ottimo sia per i progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

In primis è dotato del formidabile chip M3 che offre delle prestazioni eccezionali rendendo soprattutto il lavoro in multi­tasking con più app molto più efficiente e fluido. Inoltre si avvale delle incredibili performance AI del Neural Engine per sfruttare al meglio macOS ottimizzando quasiasi tipologia di funzioen.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua efficienza energetica che permette di utilizzarlo in modo intensivo anche fino a 18 ore consecutivamente, mentre con la ricarica veloce in pochi minuti avrai l’energia di cui hai bisogno in qualsiasi momento della giornata.

In più, questo modello vanta un enorme display Liquid Retina che supporta un miliardo di colori e ha fino al doppio della risoluzione rispetto ai PC portatili della stessa fascia. Allo stesso tempo, è dotato di Videocamera ad alta definizione a 1080p che garantisce videochiamate e conference call più realistiche che mai.

Oggi l’Apple MacBook Air 2024 è disponibile su eBay a soli 889 euro con uno sconto di 40 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRNOV24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli a disposizione sono limitatissimi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.