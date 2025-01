Apple MacBook Air 2024 in sottocosto con il codice promo eBay

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con uno dei pc più all’avanguardia sul mercato! Parliamo ovviamente dell’Apple MacBook Air 2024, oggi disponibile su eBay a soli 1.269 euro grazie ad uno sconto di 30 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRGEN25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile dell’offerta, hai ancora pochissimi giorni per sfruttare il coupon!

Apple MacBook Air 2024: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple MacBook Air 2024 è uno degli ultimi pc portatili lanciati sul mercato, ed oggi puoi portarlo a casa ad un prezzo davvero speciale.

Innanzitutto si caratterizza per un design senza ventola che lo rende sempre silenziosissimo, qualunque sia il carico di lavoro. Inoltre è dotato dell’innovativo chip M3 che riesce a darti la potenza necessaria per fare tutto ciò che vuoi in maniera sempre efficiente e super fluida.

Inoltre questo modello sfrutta le incredibili performance AI del Neural Engine per utilizzare in modo ottimale l’intelligenza di macOS così da avere a disposizione funzioni evolute della videocamera, dettatura in tempo reale, comprensione visiva e altro ancora.

Un’altra caratteristica importante del pc è la sua portabilità in quanto è superleggero e spesso poco più di un centimetro. In più è fatto per il 50% di materiali riciclati ed ha un robusto guscio in alluminio per proteggerlo e farlo resistere nel tempo.

