Apple Magic Mouse in sottocosto: ancora per poco solo su Amazon

È ora di ottimizzare al massimo il tuo setup di studio o di lavoro con il miglior mouse sul mercato! Parliamo dell’Apple Magic Mouse, oggi disponibile su Amazon a soli 75 euro con un mega sconto del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Apple Magic Mouse: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Magic Mouse è un dispositivo di ultima generazione perfetto per rendere davvero efficiente la tua postazione di studio o di lavoro.

Innanzitutto si contraddistingue per la sua base di appoggio stabile che scivola alla perfezione sulla scrivania per velocizzare qualsiasi operazione. Allo stesso tempo sulla superficie Multi-Touch puoi compiere gesti intuitivi come sfogliare le pagine web o scorrere documenti.

La modalità di utilizzo è semplice e velocissima in quanto il mouse è subito pronto all’uso e si abbina automaticamente al tuo Mac in una manciata di secondi. Inoltre, grazie alla batteria integrata ricaricabile, puoi usarlo anche per oltre un mese prima di doverlo ricaricare.

Allo stesso tempo, il gadget è dotato di una porta USB‑C ed è provvisto di un cavo di ricarica USB‑C intrecciato, per collegarlo e ricaricarlo tramite la porta USB‑C del Mac. In questo modo ti basterà un unico cavo per ricaricare tutti i tuoi dispositivi preferiti, rendendo molto più ordinata la tua scrivania.

Per finire, questo gioiellino vanta un design elegante, minimale con una superficie bianca lucida che lo rende perfetto in qualsiasi ambiente.

Oggi l’Apple Magic Mouse è disponibile su Amazon a soli 75 euro con un mega sconto del 12%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.