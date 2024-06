Apple mania: all'asta l'iconico vestito indossato da Steve Jobs nel 1984

Un’asta ricca di capi d’abbigliamento indossati da Steve Jobs include un famoso abito che indossò per promuovere il Mac. Era il 1984, Jobs lo indossò in occasione del lancio del Macintosh. Un computer iconico per un vestito e una persona diventata col tempo altrettanto iconica. La casa d’aste si aspetta di vendere il vestito per almeno 30000 dollari, e non potrebbe essere altrimenti visto che un assegno da 4,01 dollari firmato da Jobs nel 1976 è stato acquistato per 46,063 dollari!

Il vestito (taglia 39/49), realizzato da Brioni per Wilkes Bashford San Francisco ha un paio di simpatici bonus: una spilletta Apple Macintosh e anche la stampella di legno originale dell’epoca. Non male per almeno 30000 dollari. Ma non è l’unico capo d’abbigliamento che è possibile acquistare. Il lotto include anche un vestito marrone a righine e due cravatte, una blu utilizzata per una sessione fotografica nel 1980 e una marrone di Ralph Lauren indossata nel 1977.

Se 46000 dollari per un assegno firmato può sembrare una cifra davvero elevata, chi ha acquistato un altro assegno, sempre firmato nel 1976 ha speso molto di più. Jobs pagò a Crampton, Remke & Miller 175 dollari. Lo stesso assegno è stato battuto a maggio 2023 la cifra monstre di 106,98 dollari. Facile capire quindi come il vestito, possa facilmente arrivare e superare i 30000 dollari!