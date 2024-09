Apple Music Classical 2.0: ora ci sono tanti nuovi libretti di album completi

Apple Music Classical, il servizio di streaming musicale classico lanciato all’inizio del 2023, ha ricevuto oggi un aggiornamento alla versione 2.0, che porta nuove funzionalità di rilievo all’app per iPhone e iPad.

Apple Music Classical 2.0: scopriamo tutte le novità

Questa nuova versione dell’app introduce i libretti di album per migliaia di dischi. I libretti offrono note di copertina in più lingue, biografie dei compositori, informazioni su orchestre, direttori e solisti, oltre a testi cantati e libretti d’opera dove pertinenti. Tutto ciò arricchisce l’esperienza di ascolto e permette una comprensione più approfondita della musica.

Quando è disponibile un libretto per un album selezionato, vedrai un’icona a forma di libro aperto nell’angolo in alto a destra dello schermo. Toccando questa icona, scaricherai il libretto, che potrà essere visualizzato utilizzando i gesti di zoom e scorrimento per esplorare tutto il contenuto. Oltre ai libretti di album, la versione 2.0 introduce anche una nuova sezione “Aggiunti di recente” nella Libreria, che facilita la consultazione degli ultimi brani e album aggiunti.

Fra le altre cose, l’app Apple Music Classical offre agli abbonati di Apple Music l’accesso a oltre cinque milioni di tracce di musica classica, inclusi nuovi album di alta qualità, centinaia di playlist curate e migliaia di album esclusivi. Tra le altre caratteristiche, sono disponibili biografie dei compositori e approfondimenti dettagliati sulle opere principali.

A differenza dell’app standard di Apple Music, questa iterazione presenta un’interfaccia semplificata e progettata specificamente per la musica classica. L’app consente di effettuare ricerche per compositore, opera, direttore d’orchestra, numero di catalogo e altro ancora, offrendo informazioni più dettagliate grazie a note editoriali e descrizioni approfondite.

Apple ha commissionato ritratti digitali ad alta risoluzione di famosi compositori come Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin e Johann Sebastian Bach, utilizzando palette di colori e riferimenti artistici dell’epoca classica di appartenenza. Altri ritratti unici verranno aggiunti nel tempo.