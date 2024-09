Apple potrebbe realizzare un modem Wi-Fi proprietario nel 2025

Stando a quanto afferma un recente rapporto della pubblicazione taiwanese DigiTimes, Apple potrebbe introdurre un chip Wi-Fi progettato internamente già nel 2025.

Apple: cosa sappiamo sul modem Wi-Fi proprietario?

Fonti all’interno della catena di fornitura del colosso di Cupertino hanno suggerito che almeno alcuni nuovi modelli di iPad in uscita nel prossimo anno potrebbero essere equipaggiati con questo chip Wi-Fi progettato da Apple. Tuttavia, esiste la possibilità che il chip possa debuttare solo con la serie iPhone 18, prevista per il 2026. I piani di Tim Cook per progettare il proprio chip Wi-Fi sono stati riportati per la prima volta nel 2021, quindi sembra che il progetto sia in sviluppo da diversi anni.

Non è ancora chiaro se un chipset Wi-Fi progettato da Apple offrirà vantaggi concreti per i consumatori, ma permetterebbe all’azienda di ridurre la dipendenza dall’attuale fornitore di chip Wi-Fi, Broadcom. Questa mossa rientra nella strategia della società americana di sviluppare sempre più componenti internamente, riducendo la necessità di affidarsi a fornitori esterni.

Attualmente, tutti e quattro i modelli di iPhone 16 supportano il Wi-Fi 7, che è pubblicizzato come quattro volte più veloce rispetto al Wi-Fi 6E. Ad ogni modo, per sfruttare appieno la suddetta tecnologia, è necessario anche un router compatibile con questa tecnologia.

Allo stesso modo, si vocifera che i primi dispositivi con un chip 5G progettato da Apple potrebbero essere lanciati l’anno prossimo. Tra questi potrebbero esserci un nuovo iPhone SE e un modello chiamato provvisoriamente iPhone 17 Air. Questo chip 5G permetterebbe ad Apple di allontanarsi dal suo attuale fornitore di chip 5G, Qualcomm.

In sintesi, l’OEM di Cupertino pare che voglia continuare a investire nello sviluppo di componenti interni, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni dei suoi dispositivi e ridurre la dipendenza da fornitori esterni, sia per i chip Wi-Fi che per i chip 5G. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.