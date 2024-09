Apple: vedremo ancora il processore A16 in nuovi device, a quanto pare

I chip A16 di Apple sono ora prodotti sul suolo americano presso lo stabilimento TSMC in Arizona, stando a quanto afferma il giornalista indipendente taiwanese Tim Culpan. Il chipset di punta del 2022, per intenderci, che ha debuttato nell’iPhone 14 Pro due anni fa, viene ora prodotto in quantità limitate ma significative nella fabbrica Fab 21 di TSMC in Arizona.

Apple Bionic A16: vedremo nuovamente questo chip in altri device Apple

Ricordiamo che i processori della serie Apple Bionic A16 sono fabbricati utilizzando lo stesso processo a 4nm N4P impiegato nelle fabbriche di TSMC a Taiwan, garantendo così coerenza in termini di qualità e prestazioni.

Questa mossa è in linea con i rapporti precedenti, secondo i quali la fabbrica di TSMC in Arizona avrebbe iniziato a produrre chip avanzati per Apple già nel 2024. La produzione dovrebbe aumentare significativamente con il completamento della seconda fase del primo stadio della fabbrica, con la produzione su larga scala prevista per la prima metà del 2025.

La decisione di produrre il chip A16 in Arizona è particolarmente importante, poiché dimostra che Apple ha abbastanza fiducia nel nuovo stabilimento statunitense da affidargli uno dei suoi processori mobili più avanzati, invece di optare per un componente meno critico.

Non è ancora chiaro quali dispositivi Apple utilizzeranno questi chip A16 prodotti in Arizona, ma potrebbero comparire in un futuro modello di iPad o – più probabilmente – nella prossima generazione di iPhone SE, dato che i rumor suggeriscono che il modello low-cost degli smartphone della mela sarà basato sull’iPhone 14.

Questo sviluppo rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi del CHIPS and Science Act, una legge federale statunitense firmata dal presidente Biden, che mira a rafforzare la produzione domestica di semiconduttori. Mentre TSMC continua a perfezionare i suoi processi nello stabilimento in Arizona, Culpan afferma che le sue fonti indicano che i rendimenti produttivi del chip A16 potrebbero presto avvicinarsi a quelli raggiunti a Taiwan nei prossimi mesi.