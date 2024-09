Apple: quali sono i nuovi termini e condizioni di iCloud?

Apple ha iniziato a informare gli utenti di una revisione imminente dei Termini e Condizioni di iCloud, che entrerà in vigore lunedì 16 settembre.

iCloud: scopriamo tutti i nuovi termini e condizioni del servizio di Apple

Grazie al portale di MacRumors, abbiamo potuto confrontare il testo dei nuovi Termini e Condizioni di iCloud con la versione attuale negli Stati Uniti, datata 18 settembre 2023, e abbiamno identificato quattro modifiche principali:

I riferimenti a “ID Apple” sono stati cambiati in “Account Apple” in tutto il documento;

Gli utenti di iCloud devono accettare di non “impegnarsi in alcuna attività che sfrutti, danneggi o minacci i bambini in alcun modo, compresa, senza limitazioni, la produzione, condivisione, caricamento o memorizzazione di Materiale di Abuso Sessuale su Minori (CSAM);

“È stata aggiunta una clausola riguardante i diritti statutari secondo la legge australiana sui consumatori;

“A partire dal 26 ottobre 2024, per gli utenti in Bhutan, Brunei, Cambogia, Figi, Laos, Macao, Maldive, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua Nuova Guinea, Corea del Sud, Sri Lanka, Isole Salomone, Tonga e Vanuatu, ‘Apple’ significa Apple Services Pte. Ltd., con sede a Singapore. Prima del 26 ottobre 2024, per tali utenti, ‘Apple’ significa Apple Distribution International Ltd.”

Queste non sono tutte le modifiche apportate, e, ovviamente, il testo che vi abbiamo riportato non ha l’obiettivo di fornire consulenza legale. Si consiglia di leggere interamente i nuovi Termini e Condizioni di iCloud di Apple prima di decidere se accettarli. Il 16 settembre è anche il giorno in cui Apple rilascerà iOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 e altri aggiornamenti software.

Fra le altre cose, segnaliamo che il debutto su larga scala dei nuovi melafonini di casa Apple (e non solo) è previsto per il 20 settembre, ma i preordini sono già aperti sul sito ufficiale e sugli store terzi. Potrete comprare iPhone 16, AirPods 4 e Apple Watch Series 10, ma non solo. Avrete anche modo di scegliere la versione Satin Black di Apple Watch Ultra 2 o le AirPods Max con cavo USB Type-C.