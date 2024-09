Apple rilascia la quinta beta per sviluppatori di iOS 18.1 e iPadOS 18.1

Apple ha appena rilasciato la quinta beta per sviluppatori di iOS 18.1 e iPadOS 18.1 con Apple Intelligence. Scopriamo tutte le novità nell’articolo completo.

Apple: le novità di iOS 18.1 e iPadOS 18.1

Apple ha distribuito oggi agli sviluppatori la quinta beta di iOS 18.1 e iPadOS 18.1 per continuare i test sulle nuove funzionalità di Apple Intelligence. Questa quinta beta arriva una settimana dopo il rilascio della quarta beta. Gli aggiornamenti possono essere scaricati dall’app Impostazioni su dispositivi compatibili, andando su Generali > Aggiornamento Software. Va notato che alcune funzionalità di Apple Intelligence richiedono un iPhone 15 Pro o un iPhone 16 per funzionare correttamente.

Fra le altre cose, Apple Intelligence include strumenti di scrittura disponibili ovunque sia possibile selezionare e modificare il testo. Questi strumenti possono essere utilizzati per il controllo ortografico, la correzione grammaticale, la riscrittura con un nuovo tono e la sintesi del testo. Siri presenta un nuovo design con un leggero effetto di luce attorno al display e introduce la funzionalità “Digita a Siri”, che permette di interagire senza dover parlare. Siri è anche in grado di seguire il discorso se ci si inciampa nelle parole e può mantenere il contesto tra diverse richieste. Inoltre, Safari è in grado di riassumere gli articoli e c’è una nuova modalità Focus chiamata “Riduci Interruzioni”.

Risposte smart sono ora disponibili in Messaggi e Mail, e l’app Mail evidenzia i messaggi urgenti mettendoli in cima alla posta in arrivo. L’app Foto ha una nuova funzione chiamata “Memory Movie” che permette di creare slideshow basati su descrizioni testuali. È anche possibile registrare, trascrivere e riassumere le chiamate telefoniche. Trascrizione e sintesi sono disponibili per qualsiasi registrazione audio.

Tutte le features disponibili nelle versioni beta possono essere trovate nella guida Apple Intelligence. Funzionalità come Image Playground, Genmoji e altre nuove opzioni di Siri non sono ancora state implementate. L’aggiornamento in questione poi, introduce anche la registrazione e la trascrizione delle chiamate telefoniche su tutti i dispositivi, oltre alla possibilità di scattare foto spaziali sui modelli di iPhone 15 Pro.