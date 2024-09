Apple rilascia la seconda beta di tvOS 18.1 e visionOS 2.1 per sviluppatori

Apple ha appena rilasciato la seconda beta di visionOS 2.1 per sviluppatori (parliamo del sistema operativo del primo headset della compagnia), ma anche la nuova beta di tvOS 18.1 per Apple TV 4K.

Cosa cambia con le nuove beta di Apple per Apple TV 4K e Apple Vision Pro?

Oggi Apple ha distribuito agli sviluppatori la seconda beta del prossimo aggiornamento visionOS 2.1 per scopi di test, una settimana dopo il rilascio della prima beta di visionOS 2.1. Gli sviluppatori registrati possono accedere alle beta aprendo l’app Impostazioni sul proprio dispositivo, andando nella sezione “Aggiornamento Software”, toccando l’opzione “Aggiornamenti Beta” e attivando la Beta per sviluppatori. È necessario un ID Apple associato a un account sviluppatore per scaricare e installare la beta. Non ci sono ancora dettagli su cosa sia incluso in visionOS 2.1, ma ci sono funzionalità di visionOS 2 che Apple non ha ancora rilasciato. Tra queste, l’opzione per utilizzare uno schermo ultra-wide più grande per il display virtuale del Mac e il supporto per Multiview per le partite di MLS e MLB.

Fra le altre cose, la compagnia di Cupertino ha anche distribuito agli sviluppatori la seconda beta del prossimo aggiornamento tvOS 18.1, una settimana dopo il rilascio della prima beta. Gli sviluppatori registrati possono scaricare l’aggiornamento tvOS 18.1 attivando la beta tramite l’app Impostazioni su Apple TV. È necessario disporre di un account sviluppatore registrato.

Gli aggiornamenti di tvOS sono solitamente minori rispetto agli aggiornamenti di altri sistemi operativi, concentrandosi principalmente su piccoli miglioramenti piuttosto che su cambiamenti evidenti. Al momento, non sappiamo cosa sia incluso in tvOS 18.1.

Apple fornisce alcune informazioni sui rilasci di tvOS nel suo documento di supporto, aggiornato dopo ogni lancio ufficiale del sistema, ma non rilascia note dettagliate durante la fase di test delle beta. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito; vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.