Apple rilascia un nuovo update per la Apple Pencil Pro

Apple ha rilasciato oggi un aggiornamento del firmware per la potentissima Apple Pencil Pro, lanciata insieme ai modelli di iPad Pro all’inizio di quest’anno. Il nuovo firmware ha il numero di versione 0.1.40, rispetto al precedente 0.1.33.

Cosa cambia con il nuovo firmware per Apple Pencil Pro?

Non ci sono informazioni specifiche sulle nuove funzionalità, correzioni o aggiornamenti inclusi in questo firmware, e Apple non fornisce note di rilascio per gli aggiornamenti del software dell’Apple Pencil. Per avviare l’aggiornamento, sarà necessario collegare l’Apple Pencil Pro al proprio iPad.

L’Apple Pencil Pro è la più recente versione della serie e introduce diverse nuove funzionalità non disponibili nei modelli precedenti, come i gesti di pressione, la rotazione del corpo, il feedback aptico e l’integrazione con Find My. Il costo dell’Apple Pencil Pro è di 139,00€ (in offerta su Amazon) e risulta compatibile con i modelli di iPad Air M2 e i modelli di iPad Pro M4. Di fatto, il prezzo è IVA inclusa; questa penna digitale rappresenta il top della tecnologia per il disegno, la scrittura e la produttività.

Perché acquistarla?

La Apple Pencil Pro si distingue per la sua precisione eccezionale, rendendo ogni tratto e ogni appunto fluido e naturale. Come detto, grazie ai gesti di pressione e alla rotazione del corpo, puoi eseguire una vasta gamma di azioni con facilità, dai disegni dettagliati alle annotazioni veloci. Il feedback aptico ti offre una sensazione tattile realistica, migliorando l’interazione con il tuo dispositivo.

Inoltre, l’integrazione con Find My ti garantisce che tu possa ritrovare la tua Apple Pencil in caso di smarrimento. È compatibile con gli iPad Air M2 e iPad Pro M4, offrendo un’ottima sinergia con questi modelli di ultima generazione. Con un prezzo competitivo come quello di Amazon, questo è il momento perfetto per investire in uno strumento che potrà arricchire notevolmente la tua esperienza digitale.