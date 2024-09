Apple: sono in arrivo quattro nuovi MacBook a ottobre

Secondo quanto afferma Mark Gurman, leaker e giornalista di Bloomberg, sembra che Apple voglia presentare ben quattro nuovi MacBook con processore Apple Silicon M4 durante l’evento autunnale previsto per ottobre.

Apple: cosa sappiamo dei nuovi MacBook in arrivo?

Dopo la presentazione dell’iPhone 16, Apple sta concentrando la sua attenzione sulla line-ip di portatili, con un evento previsto per ottobre. Mentre il keynote di settembre ha messo in evidenza l’ecosistema in crescita dell’azienda e i progressi nell’intelligenza artificiale con “Apple Intelligence”, gli annunci relativi a Mac e iPad sono stati sorprendentemente assenti.

Secondo l’insider del settore Mark Gurman, il prossimo show sarà incentrato sull’introduzione di Mac con il chip M4, promettendo un salto di prestazioni rispetto all’attuale generazione M3. La nuova gamma dovrebbe includere:

J604 : un nuovo MacBook Pro da 14 pollici di fascia bassa con chip M4;

: un nuovo MacBook Pro da 14 pollici di fascia bassa con chip M4; J614 e J616 : nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia alta, ognuno con due opzioni di chip M4 di livello professionale;

e : nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia alta, ognuno con due opzioni di chip M4 di livello professionale; J623 : un nuovo iMac con chip M4;

: un nuovo iMac con chip M4; J773: il Mac mini ridisegnato e più compatto, con varianti del chip M4 e M4 Pro.

Gurman afferma: “Mi è stato detto che la maggior parte di questi Mac è già in spedizione dalle fabbriche (esclusi alcuni dei MacBook Pro di fascia alta e il Mac mini con il chip M4 Pro), pronti per il lancio immediato“.

Secondo il giornalista quindi, l’OEM di Cupertino potrebbe aspettare che tutti i nuovi Mac siano pronti per la spedizione in simultanea. I modelli di MacBook Air con chip M4 (J713 e J715) sono previsti per il primo trimestre del 2025, mentre un nuovo Mac Studio (J575) arriverà entro metà anno. Infine, il Mac Pro (J704) sarà lanciato prima della fine del 2025. L’assenza di un laptop Air M4 nel futuro prossimo potrebbe deludere alcuni utenti, dato che il suo design senza ventole rimane una scelta popolare per moltissime persone, ma c’è da dire che l’Air M3 è validissimo e, per molti versi, supera anche il Pro con M1 Pro del 2021.