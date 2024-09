Apple sta per rilasciare iOS 18.0.1 con tanti bug fix

Stando a quanto si apprende online, sembra che Apple si stia preparando a rilasciare l’aggiornamento iOS 18.0.1 per iPhone in seguito a diversi bug. L’OEM di Cupertino sembra stia testando internamente iOS 18.0.1 per i melafonini del brand, basandosi su alcune evidenze rilevate dai dati di analisi del nostro sito web questa settimana. I log analizzati dal portale di MacRumors hanno rivelato in modo accurato diverse versioni di iOS prima che fossero ufficialmente rilasciate.

Apple: cosa sappiamo di iOS 18.0.1?

Ci aspettiamo che iOS 18.0.1 sia un aggiornamento minore focalizzato sulla correzione di bug. I problemi che potrebbero essere risolti con questo aggiornamento includono problemi al touchscreen che stanno interessando la serie iPhone 16 e alcuni modelli precedenti, un bug di iMessage in cui la condivisione di un quadrante dell’Apple Watch può causare crash ripetuti dell’app, e un problema che rende inutilizzabili alcuni iPad Pro con chip M4 a causa di iPadOS 18. Non è chiaro quando verrà rilasciato iOS 18.0.1, ma possiamo supporre che l’aggiornamento sarà disponibile al più tardi verso la fine della prossima settimana.

iOS 18.0.1 precederà iOS 18.1, che Apple ha già annunciato e che sarà rilasciato in ottobre. Già disponibile in versione beta, iOS 18.1 introdurrà le prime funzionalità di “Apple Intelligence” per iPhone, tra cui strumenti di scrittura, riepiloghi di notifiche e altre novità. Apple Intelligence sarà disponibile sugli iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e su tutti i modelli di iPhone 16, purtroppo inizialmente solo in America e in alcuni territori selezionati. Da noi purtroppo, non arriverà prima del prossimo anno. Ci sarà da attendere, a quanto pare.

Non di meno, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Apple ha rilasciato i nuovi melafonini poche settimane fa; sono disponibili per l’acquisto online sui negozi online e sugli store fisici. Insieme ai telefoni possiamo comprare anche gli Apple Watch Series 10 e il nuovo Apple Watch Ultra 2 in Satin Black. Infine, l’azienda di Cupertino ha anche annunciato gli AirPods 4 con e senza ANC.