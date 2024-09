Apple sta rimuovendo anche i cavi USB dalla confezione dei suoi device

Dopo aver rimosso l’adattatore di alimentazione dalle confezioni degli iPhone qualche anno fa, Apple fa un ulteriore passo verso una confezione minimalista con i nuovi AirPods 4.

Apple toglie il cavo USB dalla confezione degli AirPods 4

I recenti AirPods 4, disponibili sia nella versione standard che in quella con cancellazione del rumore, saranno venduti senza il cavo di ricarica USB-C incluso nella confezione. La conferma arriva direttamente dalla pagina di confronto ufficiale di Apple, dove è chiaramente indicato che il “cavo di ricarica USB-C è venduto separatamente” per i modelli AirPods 4.

L’OEM di Cupertino ha appena completato la transizione al connettore USB-C per tutti i suoi dispositivi, ma ora ha deciso di non includere il cavo di supporto. Certo, molti utenti potrebbero già avere un cavo USB-C a casa, ma cosa succede per coloro che stanno aggiornando da dispositivi più vecchi o per i nuovi utenti che entrano per la prima volta nell’ecosistema Apple? Per loro, sarà necessario un acquisto extra per poter caricare e utilizzare i nuovi auricolari TWS.

Apple potrebbe sostenere che questa decisione sia motivata da ragioni ambientali, riducendo gli sprechi legati agli imballaggi, e questo è un obiettivo condivisibile. Tuttavia, ci si chiede se la rimozione di un singolo cavo sia davvero una mossa significativa. Il prossimo passo potrebbe riguardare anche gli iPhone: ad oggi, iPhone 16 include ancora un cavo USB-C nella confezione, ma non sarebbe sorprendente se Apple decidesse di eliminarlo in futuro, magari con la line-up del 2025.

Fra le altre cose, ricordiamo che gli AirPods 4, offrono numerose funzionalità di punta. Il design è simile ai modelli precedenti, con un semi-in-ear e gommini in silicone, ma l’OEM di Cupertino afferma che la vestibilità è ora più universale.

Entrambi i modelli sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4 e mantengono i controlli touch. Inoltre, ora si può aggiungere un cenno del capo per rispondere “sì” e scuotere la testa per dire “no” quando si gestiscono Siri e le chiamate. L’esperienza audio è migliorata con l’Audio Spaziale Personalizzato e il tracciamento della testa per un’esperienza d’ascolto più immersiva.

La versione standard, infine, non include la cancellazione attiva del rumore (ANC), mentre la versione premium la integra, insieme alla Modalità Conversazione, Modalità Trasparenza e Audio Adattivo. Entrambi i modelli sono alimentati dal chip H2, che migliora la durata della batteria e la personalizzazione dell’audio, con una durata di 30 ore in totale con la custodia di ricarica e 6,5 ore di riproduzione continua.