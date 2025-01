Apple TV 2022: lo streaming che vuoi ad un prezzo super conveniente

Per godere di tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti come se fossi in prima fila al cinema, prova la Apple TV 2022! Oggi è disponibile su Amazon a soli 156 euro con uno sconto conveniente dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Apple TV 2022: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple TV 2022 è un gadget tech di ultimissima generazione perfetto per rendere smart anche il tuo vecchio televisore, regalandoti un’esperienza di streaming impeccabile in qualsiasi momento.

Innanzitutto si contraddistingue per l’incredibile potenza del chip A15 Bionic che offre prestazioni eccezionali per rendere tutte le operazioni fluide più che mai. In più il dispsotivo vanta la modalità Dolby Vision 4K e HDR10+ che assicura una qualità video eccezionale con colori sempre brillanti e dettagli minuziosi.

Allo stesso tempo la funzionalità Dolby Atmos ti permette di immergerti in un suono tridimensionale da cinema così da vivere le tue avventure preferite sentendoti protagonista dell’azione.

I contenuti a disposizione sono tantissimi ed avrai davvero l’imbarazzo della scelta tra i film e le serie Apple Original di Apple TV+, oltre a quelli dei servizi di streaming più seguiti come Netflix, Disney Plus e così via.

Anche la modalità di utilizzo è semplice ed intuitiva anche grazie a Siri Remote, il telecomando di precisione con clickpad sensibile al tocco e facilissimo da usare.

