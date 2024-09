Apple TV: ci sarà un nuovo modello a breve?

Oramai sono passati quasi due anni dall’ultimo aggiornamento hardware dell’Apple TV 4K, quindi ci si potrebbe chiedere quando sarà rilasciato un nuovo modello. Bene, oggi apprendiamo diverse interessanti indiscrezioni in merito ad un nuovo box per lo streaming del colosso di Cupertino, ma cosa sappiamo? Andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza fra i rumors.

Apple TV 4K (2024): il debutto è imminente?

A gennaio 2023, Mark Gurman di Bloomberg ha riportato che un nuovo modello di Apple TV sarebbe stato annunciato nel corso della prima metà del 2024. Questo nuovo dispositivo avrebbe mantenuto il design attuale ma con un processore più veloce. Tuttavia, la prima metà del 2024 è passata senza che un gadget del genere sia stato lanciato, e da allora non ci sono stati altri rumors credibili in merito. Attualmente, non è chiaro quando verrà rilasciata la prossima Apple TV, anche se, considerando il prossimo keynote “It’s Glowtime”, i fan si aspettano di vedere un upgrade sostanziale fra pochissimi giorni.

Giusto come “remind me“, ecco quando sono stati annunciati i precedenti cinque modelli di Apple TV:

Terza generazione Apple TV 4K: ottobre 2022;

Seconda generazione Apple TV 4K: aprile 2021;

Prima generazione Apple TV 4K: settembre 2017;

Apple TV HD: settembre 2015.

Il prossimo modello di Apple TV, quando verrà rilasciato, si dice che avrà un processore più veloce rispetto all’attuale chip A15 Bionic e potrebbe avere un prezzo di partenza inferiore ai 100 dollari. L’attuale Apple TV 4K parte da 129 euro per la versione con 64GB di memoria, mentre il modello da 128GB è disponibile ad un costo leggermente più elevato.

A livello estetico non sono previsti grandi cambiamenti di design per la prossima iterazione, ma Gurman ha riferito che Apple ha considerato l’aggiunta di una fotcamera integrata in un futuro modello. tvOS 17 ha introdotto l’app FaceTime per l’Apple TV pochi mesi or sono, permettendo agli utenti di fare videochiamate utilizzando la fotocamera posteriore di un iPhone o iPad collegato. Se il nuovo modello avesse una fotocamera integrata, non sarebbe più necessario fare affidamento su dispositivi esterni per le videocall sul monitor o sulla televisione; staremo a vedere.