Apple: vedremo mai un iMac con schermo da 30 pollici?

Apple riporterà mai in commercio un iMac di dimensioni maggiori a quelle dell’attuale modello da 24 pollici? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni.

Un Apple iMac più grande tornerà mai sul mercato?

Sono passati più di due anni e mezzo da quando Apple ha interrotto la produzione dell’iMac da 27 pollici, come parte del suo passaggio dai processori Intel. Da allora, il modello da 24 pollici è l’unico computer all-in-one della mela disponibile, senza una versione più grande in commercio.

A novembre, Apple ha annunciato di non avere piani per rilasciare una nuova versione dell’iMac da 27 pollici con un chip Apple Silicon. Al contrario, l’azienda ha suggerito di combinare il suo display Studio Display con i desktop Mac Studio o Mac mini.

La dichiarazione di Apple ha escluso un nuovo iMac da 27 pollici, ma non ha escluso completamente un modello più grande in futuro. Circa un anno fa, sia Mark Gurman di Bloomberg che l’analista della catena di approvvigionamento dell’azienda di Cupertino, Ming-Chi Kuo, hanno dichiarato che l’azienda stava lavorando su un iMac da 32 pollici, previsto per il lancio tra la fine del 2024 e il 2025.

Kuo ha affermato che lo schermo del nuovo iMac potrebbe utilizzare una retroilluminazione mini-LED, offrendo una luminosità maggiore, un rapporto di contrasto superiore e altri vantaggi rispetto alla tecnologia LCD. Anche se ultimamente non ci sono state nuove voci su questo ipotetico iMac da 32 pollici, Gurman ha detto che Apple stava ancora esplorando l’idea di un iMac più grande, almeno fino ad agosto.

“Un iMac più grande rimane qualcosa su cui Apple sta lavorando, ma non è chiaro se sarà un prodotto con chip M4 o qualcosa che arriverà l’anno successivo o più avanti“, ha scritto.

Questo è tutto ciò che si sa al momento su un possibile iMac di dimensioni maggiori. In definitiva, sembra che un iMac da 27 o 32 pollici potrebbe essere nei piani della compagnia, ma per ora non ci sono indicazioni. Nel frattempo, si prevede che l’iMac da 24 pollici sarà aggiornato con il chip M4 a ottobre, insieme a nuovi modelli di MacBook Pro e Mac mini.