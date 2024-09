Apple vende ancora dei prodotti con la porta Lightning

Negli ultimi anni, Apple ha gradualmente spostato i suoi prodotti dal connettore Lightning a USB-C. Ad esempio, i nuovi case di ricarica per i modelli AirPods 4 presentati questa settimana e per gli AirPods Max aggiornati sono ora dotati di una porta USB-C. Inoltre, l’azienda di Cupertino ha cessato la vendita dell’iPhone 13 questa settimana, dispositivo che utilizza ancora la porta Lightning (ma si trova in offerta su Amazon a 579,00€ ed è un best buy).

Quali sono i prodotti con la Lightning port in commercio?

La lista dei dispositivi e accessori Apple che sono ancora venduti con il connettore Lightning, ormai in uso da 12 anni, continua a ridursi. Attualmente, i prodotti ancora dotati di Lightning sono i seguenti:

iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE;

Magic Keyboard (per Mac);

Magic Mouse;

Magic Trackpad;

Apple Pencil di prima generazione.

Si vocifera che un nuovo iPhone SE con porta USB-C sarà lanciato l’anno prossimo, mentre si prevede che l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus saranno dismessi il prossimo settembre 2025. Anche la Apple Pencil di prima generazione sarà probabilmente ritirata dalla vendita a breve. Inoltre, il trio di accessori per Mac composto da Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad dovrebbe essere aggiornato con porte USB-C nel prossimo futuro (presumibilmente a fine ottobre, con i nuovi desktop fissi con piattaforma Apple Silicon M4). Oltre ai cavi e adattatori legacy, l’era del Lightning sarà finalmente conclusa per Apple.

Come detto in calce, se cercate un melafonino low-cost ancora valido e aggiornato, vi suggeriamo iPhone 13. Di fatto, è disponibile su Amazon a soli 579,00€, IVA inclusa. Questo modello, pur non essendo l’ultimo della gamma, offre ancora caratteristiche di alta qualità che lo rendono un acquisto vantaggioso.

L’iPhone 13 è dotato di un display Super Retina XDR da 6.1 pollici, che offre colori vividi e un’eccezionale qualità dell’immagine, perfetto per guardare video, navigare e giocare. Il potente chip A15 Bionic garantisce prestazioni fluide e veloci, rendendo le applicazioni più esigenti e i giochi ad alta grafica estremamente fluidi.

La fotocamera dual-lens dell’iPhone 13 cattura immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla sua avanzata tecnologia di stabilizzazione ottica. Inoltre, la durata della batteria è migliorata rispetto ai modelli precedenti. Correte a prenderlo, a questa cifra è un best buy.