Apple Vision Pro finalmente in Europa. Ma non in Italia

Apple Vision Pro dopo esser stato lanciato negli Stati Uniti, senza però il solito successo eccezionale degli early adopters che contraddistingue i dispositivi della casa di Cupertino, è finalmente in arrivo anche in altri territori, Europa compresa. Ma al momento non ci sono piani per l’Italia. Evidentemente il Bel Paese non è un mercato di riferimento importante per il visore a realtà mista Apple.

Niente Italia, per ora

Mark Gurman di Bloomberg, all’interno della sua newsletter settimanale Power On comunica che in occasione della conferenza per sviluppatori WWDC 2024 prevista per il 10 giugno verrà rivelata la lista dei mercati esteri che avranno per primi Apple Vision Pro. In questa lista non c’è l’Italia e ad oggi non ci sono info ulteriori a riguardo. Gurman riporta che subito dopo WWDC 2024 Apple Vision Pro verrà distribuito in Cina, Corea del Sud, Giappone, Hong Kong, Singapore, Canada, Australia, Regno Unito, Francia e Germania. In tal senso secondo Gurman il mercato asiatico dovrebbe dare quel boost di vendite necessario per far si che Apple Vision Pro diventi un best seller e che quindi la sua tecnologia, in special modo quella dei pannelli Micro‑OLED, possa diventare lo standard per tutti i dispositivi simili, concorrenza compresa, abbassando quindi i costi tanto per i produttori quanto per l’utente finale.

Il prezzo elevato e la mancanza di app dedicate che vendano da sole il prodotto ha frenato gli acquisti negli Stati Uniti, per questo motivo è lecito pensare ad una distribuzione più cauta e rallentata nei mercati esteri. Attendiamo quindi ulteriori informazioni riguardo una prossima distribuzione in Italia. Al momento quindi chi volesse comprare Apple Vision Pro a partire dal mese di giugno e non volesse sorbirsi un volo intercontinentale, potrà recarsi in Francia, Germania o in Inghilterra.