Apple Watch 10: alcune importanti funzioni arriveranno ad anno nuovo?

Il prossimo evento di settembre Apple sarà davvero importante e ricco di annunci. Il protagonista sarà ovviamente iPhone 16, ma sarà anche l’occasione dell’annuncio dei nuovi Apple Watch Series 10, quella del decennale quindi, e Apple Watch Ultra 2. E rumor di poche ore fa, pare che a Cupertino stiamo pensando ad una versione economica di Apple Watch SE, in plastica. E sempre nell’ottica dei rumor e delle voci di corridoio, scopriremo se davvero se i nuovi Apple Watch avranno uno schermo più grande, saranno più sottili e più in generale più performanti delle precedenti versioni. Tutto molto bello, purtroppo sempre il solito ben informato Gurman ha scoperto che alcune importanti funzioni di Apple Watch 1o potrebbero saltare il lancio per arrivare nel 2025.

Gurman conferma i rumor di queste ultime settimane, ovvero che Apple Watch Series 10 avrà un display da 2 pollici, più grande dello schermo di Apple Watch Ultra e che l’Apple Watch del decennale sarà più sottile, ma manterrà lo stesso design delle versioni precedenti. Aggiunge però anche qualcosa che non farà certamente piacere a tutti coloro che compreranno l’orologio in day one. Alcune importanti funzioni di monitoraggio, come pressione sanguigna e apnea del sonno, pare non saranno disponibili almeno sino ai primi mesi del 2025. Alcune tecnologie di misurazione, come quella dell’ipertensione, non si sono rivelate affidabili durante i test, di conseguenza non saranno disponibili al lancio di settembre.

Gurman aggiunge poi che, anche quando la funzionalità sarà disponibile, non mostrerà le letture esatte della pressione sistolica e diastolica. Piuttosto, fornirà un quadro generale dell’andamento della pressione sanguigna nel tempo, in modo simile alla funzione di misurazione della temperatura corporea attualmente presente su Apple Watch. La funzione per il rilevamento dell’apnea del sonno è invece legata ai dati di saturazione dell’ossigeno nel sangue, il cui monitoraggio è attualmente vietato negli Stati Uniti a causa di un divieto di importazione dell’ITC.