Apple Watch SE: ancora per pochissimo è in svendita su Amazon (-26%)

Non accontentarti di uno smartwatch qualunque ma scegli un modello top di gamma! Oggi l’Apple Watch SE è disponibile su Amazon a soli 227 euro con un sconto bomba del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Apple Watch SE: funzionalità e specifiche tecniche

L’Apple Watch SE è uno smartwatch top di gamma in grado di supportarti sempre nella tua routine quotidiana grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

Si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato grazie al software watchOS 11 che lo rende più intelligente e connesso che mai, così da poterlo sfruttare per soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza.

La salute e la sicurezza saranno sempre garantite grazie a funzionalità innovative. Ad esempio, è possibile ricevere una notifica se il battito cardiaco è irregolare o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa. Allo stesso tempo, potrai chiamare aiuto quando serve con le funzioni di “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze.

Questo orologio smart è anche un ottimo compagno per le tue attività sportive grazie all’app Allenamento che ti segue in tantissimi sport, offrendoti informazioni e parametri evoluti sulle tue prestazioni e i tuoi miglioramenti. In più, ha una resistenza all’acqua fino a 50 metri perciò risulta essere perfetto da indossare anche al mare o in piscina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.