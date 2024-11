Apple Watch SE in sottocosto con il Black Friday: ultimi a disposizione

Non accontentarti di uno smartwatch qualunque ma punta al massimo con un modello top di gamma che oggi trovi in offerta davvero speciale! Si tratta dell’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023), oggi disponibile su Amazon a soli 280 euro con uno sconto Black Friday del 3%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è limitatissima!

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023): specifiche e funzionalità

L’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) è uno smartwatch top di gamma che può seguirti non solo negli allenamenti, ma anche nelle attività della vita quotidiana.

È dotato di un display super luminoso che permette di visualizzare a colpo d’occhio qualsiasi tipologia di informazione, anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre è resistente all’acqua fino a 50 metri, ed il retro della cassa non solo è in tinta con il cinturino ma è anche creato con un processo che ne riduce l’impatto ambientale.

Questo modello, ovviamente, è un perfetto compagno di fitness grazie all’app Allenamento che ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che offrono informazioni sulle tue performance per motivarti a dare sempre il meglio. Anche la sicurezza è sempre garantita grazie a funzionalità di ultima generazione come “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze.

Inoltre, potrai monitorare h24 la tua salute in quanto il dispositivo invia una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa.

Oggi l’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) è disponibile su Amazon a soli 280 euro con uno sconto Black Friday del 3%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.