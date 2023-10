Apple Watch Serie 8 in sconto: compra SUBITO!

Apple Watch Serie 8 è uno smartwatch molto interessante e per certi versi indispensabile per gli utenti iPhone. Questo modello in particolare si è contraddistinto per un ottima durata della batteria, grande qualità del display e reattività. Oggi è in sconto Amazon ad un prezzo davvero interessante: solo 399,88€ per la variante da 45 mm solo GPS con cassa in alluminio color mezzanotte. Il ribasso è del 7%!

Apple Watch Serie 8: un compagno inseparabile

Gli utenti iPhone in cerca di uno smartwatch, per forza di cose, considerano l’acquisto di Apple Watch. Nel corso del tempo, l’azienda di Cupertino ha lanciato moltissimi modelli del suo iconico device arrivando a rasentare la perfezione in termini di qualità e usabilità. Con Apple Watch Serie 8, l’azienda ha alzato ancora una volta l’asticella proponendo all’utenza un prodotto molto interessante.

Considerare l’acquisto di questo modello rispetto che altri non solo vi permetterà di risparmiare rispetto al prezzo di acquisto di modelli più recenti, ma vi farà inoltre vivere l’esperienza d’uso completa di questo dispositivo.

Scegliere i modelli “sport” vi permetterà inoltre di fare attività fisica senza preoccuparvi troppo della resistenza del dispositivo. La cassa in alluminio infatti resiste molto bene ad urti e cadute ed è inoltre molto bella da vedere.

Grazie all’ampio display presente sul modello da 45 mm, tutte le informazioni più utili saranno sempre a vostra disposizione: nessun problema quindi per avviare sessioni di allenamento, rispondere a chiamate o messaggi e, ovviamente, a tracciare tutte le informazioni sulla propria salute.

Così come gli altri modelli, anche questo modello di Apple Watch è in grado di eseguire il test dell’ECG per avere una prima informazione sullo stato di salute del vostro cuore.

Oggi è il momento giusto per acquistare il vostro prossimo Apple Watch Serie 8 45 mm GPS in colorazione mezzanotte. Amazon infatti lo sconta solo per oggi del 7%: il prezzo quindi passa a soli 399,88€. Cosa aspettate? Approfittate subito dell’offerta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.