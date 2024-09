Apple Watch Series 10: approvazione della FDA per il rilevamento delle apnee notturne

La funzione di rilevamento dell’apnea notturna dell’Apple Watch Series 10 ha appena ottenuto l’approvazione da parte della FDA; adesso quindi,è ufficiale.

Apple Watch Series 10: come funziona la feature per il rilevamento delle apnee?

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha recentemente approvato la funzione di rilevamento dell’apnea notturna sui modelli più recenti di Apple Watch, come riportato da TechCrunch. L’apnea notturna è un disturbo potenzialmente grave, in cui la respirazione di una persona si interrompe e riprende ripetutamente durante il sonno.

La scorsa settimana, Apple ha annunciato che il rilevamento dell’apnea notturna sarà disponibile sugli Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 negli Stati Uniti e in oltre 150 altri paesi e regioni entro la fine del mese. Secondo le informazioni fornite dal colosso di Cupertino, la funzione è destinata a rilevare segni di apnea notturna da moderata a grave nelle persone di età pari o superiore a 18 anni che non sono già state diagnosticate con questo disturbo.

La suddetta feature poi, utilizza l’accelerometro dell’Apple Watch per “monitorare piccoli movimenti del polso associati a interruzioni nei normali schemi respiratori“, secondo quanto dichiarato dall’OEM di Cupertino. Se queste interruzioni si verificano frequentemente per più notti, potrebbero essere associate all’apnea notturna.

Gli utenti possessori di Apple Watch potranno visualizzare le interruzioni respiratorie notturne nell’app Salute sull’iPhone, con i disturbi classificati come “elevati” o “non elevati”. L’Azienda di Cupertino afferma che la funzione è stata sviluppata utilizzando “tecniche avanzate di apprendimento automatico” e un “vasto set di dati di test clinici sull’apnea notturna”, successivamente convalidata in uno “studio clinico”.

Fra le altre cose, ricordiamo che Apple Watch Series 10 sarà disponibile da venerdì; al momento si può preordinare sul sito ufficiale della compagnia o su Amazon, con spedizione prevista, appunto, per venerdì. Unitamente al Watch, sarà disponibile anche iPhone 16 (in tutte le sue iterazioni) e vedremo in commercio anche gli AirPods di quarta generazione.